15 апреля 2023, 16:16
Россия и Китай продлят срок безвизового пребывания туристических групп
МИД: Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп
Россия совместно с Китаем готовит соглашение о безвизовых поездках туристических групп. Об этом сообщил РИА «Новости» глава консульского департамента министерства иностранных дел Алексей Климов.
Соглашение готовится к подписанию, отметил он, и предусмотрит сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек.
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«Увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота», — уточнил Климов обсуждаемые нововведения.
Директор консульского департамента подчеркнул, что российский Минэкономразвития делает шаги по перезапуску замороженного на время пандемии коронавируса межправительственного соглашения России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках 2000 года.
Подобную тему в стране обсуждают на регулярной основе. По словам Климова, Россия настроена на продолжение работы с КНР и достижение содержательных договоренностей.
Накануне стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу встретится с коллегой из Китая Ли Шанфу. Он пробудет в России с 16 по 18 апреля.
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