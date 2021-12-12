Россия и Финляндия возобновили железнодорожное сообщение

Уехать из России в Финляндию на поезде снова стало возможно. Об этом в пресс-службе РЖД сообщили ТАСС.

Скоростные поезда «Аллегро» возобновят движение из Санкт-Петербурга в Хельсинки утром 12 декабря. Но попасть таким образом в Финляндию смогут только владельцы недвижимости в стране, сотрудники компаний, направленные в командировки, и родственники финских граждан.

У всех категорий пассажиров должны быть сертификаты о вакцинации, проведенной одобренным в Финляндии препаратом. Сейчас это вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BionTech, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson), CoronaVac, AstraZeneca, Sinopharm и Covaxin.

Туристические и личные поездки на данный момент остаются под запретом. Также в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области добавили, что воспользоваться поездом смогут только граждане России или Финляндии. МИД Финляндии в сентябре сообщал, что россияне, у которых истек срок действия многократной визы, могут получить новый документ на въезд.