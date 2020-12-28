Московская область стала лучшим регионом России для туризма

Московская область заняла первое место в Национальном туристическом рейтинге — 2020. Регион обогнал Москву и Санкт-Петербург, которые заняли вторую и третью позиции соответственно. При этом в прошлом году Подмосковье располагалось на третьем месте.

Рейтинг составили уже шестой раз подряд. Ежегодно этим занимаются журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Они оценили развитие туристической отрасли регионов, их туристического потенциала и привлекательности, а также популярности среди российских и иностранных туристов.

Авторы исследования отметили, что первое место Подмосковья стало сенсацией: регион никогда не поднимался так высоко. Последние несколько лет он входил в тройку лидеров, но не мог обогнать столицу и Санкт-Петербург. Эксперты предположили, что свою роль могла сыграть пандемия: из-за нее жители Москвы отправились в Подмосковье на свежий воздух. В результате загородные отели региона «показали лучшую заполняемость и финансовую устойчивость в этих непростых условиях».

Кроме того, региону помогли победить еще несколько преимуществ перед столичными городами. Речь идет про развитую санаторно-курортную базу, число музеев и более низкий уровень преступности.

На втором месте расположилась Москва, которая отстала от Московской области менее чем на один балл. Столица по-прежнему обладает самой мощной гостиничной инфраструктурой в тройке лидеров. Это касается как числа отелей и числа номеров, так и количества принятых гостей. Именно на Москву пришелся первый удар коронавирусной инфекции, и там же появилось средство, способное победить пандемию. В Москве создали и зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.

Бороться с коронавирусом помогали десятки отелей, которые предоставили около 13 тысяч номеров для медиков. Оплату их проживания взяло на себя правительство Москвы. Комитет по туризму столицы во время пандемии запустил культурно-образовательный сайт москвастобой.рф — там собрали видеоэкскурсии от ведущих музеев, лекции, онлайн-чтения, кулинарные мастер-классы, модные показы.

Кроме того, правительство Москвы инициировало создание цифровой туристической платформы Russpass. Она помогает спланировать путешествие по России, забронировать отель, купить билеты не только на самолет или поезд, но и в театр или музеи, а также зарезервировать столик в ресторане.

На третьем месте оказался Санкт-Петербург. В десятку лучших вошли также Краснодарский край, Крым, Алтайский край, Приморский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Свердловская область.