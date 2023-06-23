Путешествия 23 июня 2023, 12:46 «Россельхозбанк»: более 29% россиян планируют отдыхать внутри страны в 2023 году

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Аналитики «Россельхозбанка» в результате исследования выяснили, что более 29% российских граждан планируют отдыхать в этом году внутри России. Об этом написал ТАСС.

Причем 37% из опрошенных сообщили, что планируют потратить на путешествие не более 20 тысяч рублей. Около 21% респондентов рассказали, что поедут на заграничные курорты, остальные же предпочтут остаться дома, сообщило ИА НСН.

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Еще 8% россиян признались, что им бы было интересно отправиться в агротур.