facebook_pixel
    12 июля 2020, 13:46

    Роспотребнадзор заявил о невозможности заразиться коронавирусом в водоемах

    Анатолий Минкин

    Граждане могут без страха перед коронавирусом плавать в открытых водоемах. Они постоянно подвергаются воздействию солнечных лучей, которые губительны для возбудителя. Подтверждений, что коронавирус передается через воду, на сегодняшний день нет. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.
    Роспотребнадзор заявил о невозможности заразиться коронавирусом в водоемах

    При этом в ведомстве напомнили, что выбирать водоем для купания нужно внимательно, так как есть целый спектр заболеваний, которые можно подхватить во время плавания. В том числе церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, а также гепатиты, дизентерию, холеру, сальмонеллез и даже брюшной тиф.

    Лучше всего не заходить в воду тем, у кого есть симптомы ОРВИ, раны или ссадины на коже. Важно не глотать воду, а после купания сначала ополоснуться чистой водой, а дома принять душ с мылом.

    Пока ситуация с зарубежными курортами остается неопределенной. Но можно поехать в Краснодарский край или Крым, где вода в море уже достаточно прогрелась. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лучше всего отправиться на пляжи Туапсе, Геленджика, Евпатории или Ялты. Температура морской воды там составляет уже +26 градусов.

    Тем более что раньше посещать российские пляжи разрешили без масок. Но полностью отменить все ограничения все же невозможно, поэтому во время отдыха лучше соблюдать социальную дистанцию.