Роспотребнадзор заявил о невозможности заразиться коронавирусом в водоемах

При этом в ведомстве напомнили, что выбирать водоем для купания нужно внимательно, так как есть целый спектр заболеваний, которые можно подхватить во время плавания. В том числе церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, а также гепатиты, дизентерию, холеру, сальмонеллез и даже брюшной тиф.

Лучше всего не заходить в воду тем, у кого есть симптомы ОРВИ, раны или ссадины на коже. Важно не глотать воду, а после купания сначала ополоснуться чистой водой, а дома принять душ с мылом.

Пока ситуация с зарубежными курортами остается неопределенной. Но можно поехать в Краснодарский край или Крым, где вода в море уже достаточно прогрелась. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лучше всего отправиться на пляжи Туапсе, Геленджика, Евпатории или Ялты. Температура морской воды там составляет уже +26 градусов.

Тем более что раньше посещать российские пляжи разрешили без масок. Но полностью отменить все ограничения все же невозможно, поэтому во время отдыха лучше соблюдать социальную дистанцию.