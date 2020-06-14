Роспотребнадзор уточнил правила размещения в гостиницах

В ведомстве пояснили, что такие рекомендации позволят избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте. А основной пункт рекомендаций звучал так: лучше предоставлять людям одноместные номера, за исключением семейных.

Ранее этот пункт ввел в заблуждение журналистов, которые написали, что поселиться в одном номере российской гостиницы смогут только члены одной семьи. Если в помещении окажутся чужие люди, то Роспотребнадзор потребует объяснений у отеля.

Сами отельеры объяснили, что непонятно, как быть с друзьями, которые приехали вместе и едят за одним столом, а также с женихами и невестами, которые еще не заключили брак.

Кроме того, в рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах, которые могут селиться с гостем в одном номере. Но это может быть любой знакомый человек.