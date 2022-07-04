Роспотребнадзор объявил о сохранении коронавирусных правил для непривитых туристов

Снятие коронавирусных ограничений в России коснется не всех. Сохранится правило об обязательном ПЦР-тесте и заполнении анкеты на портале госуслуг для непривитых россиян, вернувшихся из заграничной поездки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что заполнить анкету необходимо до возвращения домой, а пройти тестирование в три дня после прибытия.

Ограничения не коснутся тех, кто предоставит сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, а также россиян и граждан стран Евразийского экономического союза, прибывающих в страну по суше.

Сегодня оперативный штаб объявил, что с 15 июля прекратят действовать ограничения для пересечения сухопутной границы России. До этого времени путешественники могли выехать только на основании лечения, учебы или работы.