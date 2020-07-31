Роспотребнадзор дал советы выезжающим за границу

Первым делом необходимо ознакомиться с эпидситуацией в стране, которую они собираются посетить.

Также туристам рекомендуют отказаться в путешествиях от блюд, сделанных из мяса диких животных. Кроме того, россиянам не советуют употреблять пищу из чужой или грязной посуды.

Принимать пищу на воздухе также не стоит, написал сайт NEWS.ru.