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    31 июля 2020, 19:02

    Роспотребнадзор дал советы выезжающим за границу

    Анастасия Кременчугская

    Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного авиасообщения. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Первым делом необходимо ознакомиться с эпидситуацией в стране, которую они собираются посетить.

    Также туристам рекомендуют отказаться в путешествиях от блюд, сделанных из мяса диких животных. Кроме того, россиянам не советуют употреблять пищу из чужой или грязной посуды.

    Принимать пищу на воздухе также не стоит, написал сайт NEWS.ru.

    Новости SMI.FM