31 июля 2020, 19:02
Роспотребнадзор дал советы выезжающим за границу
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного авиасообщения. Об этом сообщило РИА «Новости».
Первым делом необходимо ознакомиться с эпидситуацией в стране, которую они собираются посетить.
Также туристам рекомендуют отказаться в путешествиях от блюд, сделанных из мяса диких животных. Кроме того, россиянам не советуют употреблять пищу из чужой или грязной посуды.
Принимать пищу на воздухе также не стоит, написал сайт NEWS.ru.