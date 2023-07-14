Путешествия 14 июля 2023, 18:02 Росмолодежь: студенты чаще всего выбирают для летнего отдыха Москву и Петербург

Читать 360tv в

Большинство студентов, а именно 76%, остались в России на летние каникулы, и самыми популярными городами для отдыха стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на Федеральное агентство по делам молодежи.

Там рассказали, что учащиеся также собираются на отдых в Краснодарский край и на Алтай. Это направление выбрали 15% опрошенных, добавил сайт Petrograd.ru.

Авторы: