  • Роскошный отель Ротару закрылся в Крыму

    02 декабря 2019, 03:13

    Валерия Шафирко

    Гостиница «Вилла София», владелицей которой является украинская певица София Ротару, закрылась в Крыму. Информация об этом была опубликована в Instagram-аккаунте отеля.

    В качестве причины закрытия «Виллы Софии» в Ялте называется реновация.

    «Дорогие друзья, отель VILLA SOFIA приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией!», — сказано в сообщении гостиницы.

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    По данным «Экспресс-газеты» реконструкция и ремонт здания будет осуществляться до мая 2020 года.

    «До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи», — приводит издание слова сотрудника отеля.

    Он также добавил, что гостиницу недавно уже ремонтировали, но «руководство так решило».

    При этом в материале указано, что гостиница в Крыму не приносила 72-летней Ротару доходы. Стоимость номера в «Вилле Софии» достигала 82 тысяч рублей за сутки проживания, поэтому многие комнаты пустовали.

    Кроме того, не исключается, что закрытие гостиницы Ротару связано со скандалами из-за отмены выступлений украинской певицы в 2018 году, пишет РИА ФАН.