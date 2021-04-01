Роскачество рассказало, как не купить поддельный тур

Большой спрос на путевки на фоне выхода из пандемии увеличил рост числа мошеннических сайтов. Злоумышленники создают фишинговые сайты, имитирующие продажу билетов.

Путевки следует покупать только на официальных сайтах турагентств. Можно проверять время создания сайтов, чтобы не попасть на только что собранный ресурс-одноднеку, напомнили в Роскачестве.

Также следует обратить внимание на то, есть ли продавец в федеральном реестре туроператоров, имеет ли он финансовые гарантии и хватит ли его ресурсов на время вашего отдыха, рассказала «Политика сегодня».

Специалисты из ведомства попросили внимательнее относиться к случаям, когда просят оплатить весь тур целиком, а также подгоняют по срокам. Это также может быть мошеннической уловной. Также не следует переходить по ссылкам, которые приходят на почту из-за вероятности ненастоящих предложений, которые могут быть красиво расписаны на интернет-страницах.

«Не позволяйте собой манипулировать и не ведитесь на призрачные выгоды — доверяйте только проверенным туроператорам с хорошей репутацией на рынке. Так вы точно не попадете в лапы мошенников и не останетесь без средств накануне сезона отпусков», — посоветовали эксперты.