Росавиация рекомендовала воздержаться от неслужебных поездок за рубеж

Росавиация рекомендовала россиянам воздержаться в ближайшее время от неслужебных поездок в зарубежные страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Страны ЕС и Канады в связи с проведением Россией военной операции на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ на это российские власти также закрыли свое небо для воздушных судов этих стран.

В Росавиации отметили, что 28 февраля состоялось совещание по вопросу возвращения российских туристов домой. В нем приняли участие представители МИД России, Минцифры, Росавиации, Ростуризма и российских авиакомпаний.

Из-за закрытия воздушного пространства многие туристы, которые путешествовали по Европе, сталкиваются с трудностями. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), больше 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом в РФ.

В связи с этим вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД России организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.

Находящихся в настоящее время в европейских странах российских туристов планируют доставлять домой транзитными рейсами через третьи страны. В их числе Турция, ОАЭ, Египет.