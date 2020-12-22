Росавиация разрешила выполнять международные рейсы из аэропорта Челябинска

Отмечается, к рейсам допущены лайнеры трех российских авиакомпаний. Перевозчику Red Wings разрешено выполнять полеты в Баку и Ереван два раза в неделю. Компания «Северный ветер» может дважды в неделю отправлять самолеты в узбекский Самарканд, а «Алроса» — один раз в неделю перевозить пассажиров в Фергану.

«Решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам», — процитировал публикацию сайт URА.ru.

Уточняется, что допуск является правом авиакомпании, которым она может воспользоваться при возобновлении полетов.