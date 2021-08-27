Росавиация разрешила полеты в Египет из Жуковского

Росавиация разрешила полеты из аэропорта Жуковский, расположенного в Подмосковье, «Уральским авиалиниям» в Хургаду, Azur Air — в Шарм-эш-шейх. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предоставлены разрешения на полеты из подмосковного аэропорта „Жуковский“ авиакомпании „Уральские авиалинии“ по маршруту Жуковский — Хургада и авиакомпании Azur Air — по маршруту Жуковский — Шарм-эль-Шейх», — говорится в сообщении.

При этом разрешения летать на курорты Египта из регионов получили Nordwind, Azur Air, Икар, «Россия», «Ямал», Red Wings, S7. Большую часть региональных рейсов будет выполнять авиакомпания «Северный ветер», которая получила 40 разрешений. Ей разрешили начать полеты из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска, Кемерово, Орска и других городов.

Накануне в Росавиации состоялось совещание с российскими авиакомпаниями, представителями Ростуризма и туроператоров. Участников совещания подробно ознакомили с рекомендованным Минтрансом России порядком предоставления разрешений на выполнение полетов в курортные города Египта. В ведомстве отметили, что к ним поступили заявки от 13 российских авиакомпаний, которые хотели начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на более чем 90 маршрутов.