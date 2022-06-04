Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 аэропортов
Временное ограничение полетов в ряд российских аэропортов продлили до 12 июня
Временное ограничение полетов в российские аэропорты на юге и в центральной части страны продлили до 03:45 12 июня. Информация об этом появилась на официальном сайте Росавиации.
Ограничение на полеты затрагивает 11 аэропортов. Среди них — Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — подчеркнули в ведомстве.
Ведомство посоветовало российским авиакомпаниям для перевозки пассажиров на юг и центральную часть страны использовать другие маршруты и воздушные гавани в Волгограде, Сочи, Ставрополе, Минеральных Водах и Москвы.
В Росавиации добавили, что информацию работе аэропортов и авиакомпаний нужно уточнять на их официальных сайтах.