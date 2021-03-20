Росавиация приготовилась к запуску авиасообщения между Россией и Кубой

Российские авиакомпании готовы полностью возобновить сообщение с Кубой. Об этом сообщила Росавиация по итогам встречи главы ведомства Александра Нерадько и министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсии Гранды.

«В ходе встречи договорились дополнительно проработать вопрос расширения двустороннего авиасообщения с учетом эпидемической ситуации в России и на Кубе. Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме», — говорится в заявлении.

Встреча прошла 19 марта, написало агентство Ura.ru. К ней также присоединились посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья и представители МИД России. Стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта.

Самолеты перестали летать между Россией и Кубой на фоне пандемии коронавируса. Авиасообщение приостановили 15 октября 2020 года. С ноября российским путешественникам разрешили посещать отдельные курорты страны.

Ранее российские власти заявили, что не будут удерживать соотечественников, которые захотят провести свой отпуск за границей. При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма.