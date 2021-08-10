Росавиация: перелеты выросли вдвое по сравнению с прошлым годом

Количество авиаперелетов за первую половину этого года выросло вдвое по сравнению с предыдущим. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В последнее время многие страны открыли границы с Россией. В ведомстве рассказали, что за первую половину этого года перевезли 56,5 миллиона пассажиров. Это на 63,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего перелетов было у «Аэрофлота», «Победы», «России» и «Уральских авиалиний».