Путешествия 14 августа 2023, 13:01 Росавиация назвала сроки вывоза застрявших в Анталье туристов из Екатеринбурга Росавиация: застрявших в Анталье туристов вывезут вечером 14 августа РИА «Новости»

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Авиакомпания «Северный ветер» вывезет застрявших в Анталье туристов из Екатеринбурга поздно вечером 14 августа. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 по московскому времени, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 по московскому времени», — указали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

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В ведомстве добавили, что причиной задержки стали технические неисправности двух самолетов авиакомпании Red Wings, которая должна была отправить рейс из Турции.

Росавиация взяла ситуацию на контроль и поручила перевозчику принять все необходимые меры, чтобы выполнить обязательства перед пассажирами в соответствии с законом.

В Red Wings заверили, что чинят неисправные самолеты. Авиакомпания планирует вернуться к нормальному расписанию к 07:00 по московскому времени 15 августа.

Российские туристы должны были вылететь в Екатеринбург из Антальи вечером 12 августа. Путешественники остались в отеле ждать новое время вылета.