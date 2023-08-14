14 августа 2023, 13:01
Росавиация назвала сроки вывоза застрявших в Анталье туристов из Екатеринбурга
Росавиация: застрявших в Анталье туристов вывезут вечером 14 августа
Авиакомпания «Северный ветер» вывезет застрявших в Анталье туристов из Екатеринбурга поздно вечером 14 августа. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
«Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 по московскому времени, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 по московскому времени», — указали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
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В ведомстве добавили, что причиной задержки стали технические неисправности двух самолетов авиакомпании Red Wings, которая должна была отправить рейс из Турции.
Росавиация взяла ситуацию на контроль и поручила перевозчику принять все необходимые меры, чтобы выполнить обязательства перед пассажирами в соответствии с законом.
В Red Wings заверили, что чинят неисправные самолеты. Авиакомпания планирует вернуться к нормальному расписанию к 07:00 по московскому времени 15 августа.
Российские туристы должны были вылететь в Екатеринбург из Антальи вечером 12 августа. Путешественники остались в отеле ждать новое время вылета.
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