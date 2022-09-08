Росавиация продлила режим ограничения полетов до 16 сентября | 360°

Путешествия 08 сентября 2022, 10:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Росавиация продлила режим ограничения полетов до 16 сентября Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 16 сентября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 16 сентября. Об этом сообщила Росавиация на своем сайте.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года, 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

Реклама

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Реклама

Ранее Росавиация сообщила, что в РФ завершили отбор авиакомпаний, которые получат в 2022 году субсидии на воздушные перевозки по регионам страны. За счет временного закрытия 11 аэропортов список расширили на 49 направлений — до 448.

0 0 0 0 0 0