Росавиация продлила режим ограничения полетов до 16 сентября | 360°

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Росавиация продлила режим ограничения полетов до 16 сентября

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 16 сентября

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 16 сентября. Об этом сообщила Росавиация на своем сайте.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года, 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

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Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

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Ранее Росавиация сообщила, что в РФ завершили отбор авиакомпаний, которые получат в 2022 году субсидии на воздушные перевозки по регионам страны. За счет временного закрытия 11 аэропортов список расширили на 49 направлений — до 448.

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