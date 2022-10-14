Родителям с детьми посоветовали отправиться отдохнуть на осенних каникулах в Дагестан или Чечню | 360°

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Происшествия
15 октября 2022, 15:45
Пожар начался на белгородской нефтебазе после попадания снаряда
Эксклюзив
15 октября 2022, 15:33
Даже мизерные санкции Запада против Украины остановили бы ее. Но это сделает Россия
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Мир
15 октября 2022, 15:19
Запад приготовился к борьбе со страхом людей перед ядерной угрозой
Общество
15 октября 2022, 15:07
Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой
Власть
15 октября 2022, 15:01
Лукашенко заявил о несамостоятельности Зеленского
Эксклюзив
15 октября 2022, 14:59
Таджикистан скатился после выхода из СССР, но потребовал больше уважения
Спецоперация
15 октября 2022, 14:57
Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье
Подмосковье
15 октября 2022, 14:56
Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья
Спецоперация
15 октября 2022, 14:43
Жителей Киевской области предупредили о вероятном отключении электричества