Родителям с детьми посоветовали отправиться отдохнуть на осенних каникулах в Дагестан или Чечню | 360°

Путешествия 14 октября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Родителям с детьми посоветовали отправиться отдохнуть на осенних каникулах в Дагестан или Чечню

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что на осеннии каникулы родители могут выбрать такие туристические направления как Дагестан или Чечня. Об этом написал Ura.ru.

Также Барзыкин напомнил, что всегда остаются актуальными туры в Москву и Санкт-Петербург.

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«Это историко-культурные туры по центральной России, а именно Москва, Подмосковье, Золотое кольцо. Также северо-запад страны, тут Санкт-Петербург. Еще Казань, да и в целом Татарстан, потому что хорошая логистика», — сообщил он.

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Тем, кто хочет продлить летний сезон, эксперт советует присмотреться в Абхазии, ОАЭ и Турции. Также можно отправиться на несколько дней в Белоруссию.

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