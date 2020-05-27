Риск заразиться коронавирусом в море назвали небольшим

Морская вода снижает активность коронавируса. Ученые предположили, что в пик купального сезона этому будет способствовать температура моря. Поэтому пляжный отдых не должен сильно повлиять на прирост новых случаев COVID-19.

Выводы озвучили крымские специалисты из Института биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН, сославшись на уже проведенные исследования представителей семейства коронавирусов. Их мнение привел «Интерфакс».

«SARS-CoV-2, по-видимому, плохо сохраняется в воде», — заметили ученые.

По их словам, заразность вируса, скорее всего, будет резко снижаться, когда вода прогреется до 24 градусов и выше. Такая температура характерна для пика купального сезона.

При купании подхватить инфекцию тоже непросто: при попадании в морскую воду частицы вируса будут участвовать в физико-химических и микробиологических процессах, которые этому препятствуют.

Ученые заверили, что между населенными пунктами на побережье SARS-CoV-2 не распространится. Тем не менее, риск заболеть COVID-19 у отдыхающих на городских пляжах все же есть.

«Коронавирус может попадать в море с мочой и при смыве c тела инфицированного человека (или со сточными водами) — как это происходит и с другими патогенами», — заметили в институте. На курортах вспышки инфекционных заболеваний случаются, когда на пляжах много людей.

Несмотря на это, пляжный отдых, скорее всего, внесет небольшой вклад в прирост заражений коронавирусной инфекцией. Точно оценить его непросто, поскольку методы выявления вируса в больших объемах морской воды несовершенны.

Насколько именно SARS-CoV-2 способен сохранять активность в воде, пока не известно. Но у других представителей семейства коронавирусов подобные свойства уже изучены. По мнению ученых, на их основе можно делать выводы и о возбудителе COVID-19.

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