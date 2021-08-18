Риелтор дал советы туристам по выбору квартиры в Крыму

Туристический сезон в Крыму продолжается. Риелтор Алексей Степанов, занимающийся организацией отдыха в Крыму, в разговоре с РИА ФАН рассказал, как выбрать квартиру на полуострове и не попасться на удочку мошенников.

В целях экономии риелтор посоветовал искать квартиру не в самом центре курортных городов. Приморские города небольшие, поэтому от квартиры, находящейся в отдалении от побережья, будет легко добраться до моря, а цены там будут на порядок ниже.

«А вот если заказывать какие-то экскурсии, то лучше их искать в том городе, к которому интересные вам достопримечательности находятся ближе, поскольку за трансфер всегда берут больше, нежели вы просто доедете на рейсовом автобусе до нужного города к указанному времени», — добавил Степанов.

Он также предупредил, что в Крыму участились случаи мошенничества. Злоумышленники публикуют на сайтах объявлений привлекательные квартиры по низким ценам и требуют предоплату. Получив деньги, они пропадают.

«Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, потому что на этот вид обмана мне постоянно жалуются сами туристы. Самый простой и проверенный способ этого избежать — договориться о видеозвонке с хозяином жилья, чтобы он показал объект, который люди хотят снять в аренду. Мошенники на это не согласятся, поскольку у них нет такой возможности — они просто копируют объявления или фото с других сайтов», — сказал риелтор.