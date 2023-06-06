06 июня 2023, 17:13
РИАМО: бюджетный отдых на Кубе на двоих обойдется минимум в 170 тысяч рублей
Минимум 170 тысяч рублей придется отдать российским туристам за бюджетный летний тур на двоих на Кубу. В эту стоимость входит перелет, питание по системе «Все включено» и проживание в отеле, сообщило РИАМО.
По сравнению с другими направлениями для путешествий заграницу в летний сезон туры на Кубу стоят относительно недорого. Это связано с тем, что лето является не самым удачным временем для отдыха в этой стране.
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Отмечается, что большинство россиян для отдыха предпочитают курорты Варадеро и Кайо-Коко.
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