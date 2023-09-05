05 сентября 2023, 18:08
РИА «Новости»: 29% российских туристов захотели провести отпуск в сентябре в Сочи
В сентябре большая часть российских туристов пожелала отправиться в Сочи. Всего на черноморский курорт пришлось 29% бронирований, написало РИА «Новости».
Посетить Анапу в бархатный сезон изъявили желание 15% туристов, а отправиться в Геленджик захотели 5% россиян, сообщило utro.ru.
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На четвертом месте расположился Санкт-Петербург. При этом курорты Крыма не вошли даже в первую десятку.
Туризм
Сочи
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