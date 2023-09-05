Путешествия 05 сентября 2023, 18:08 РИА «Новости»: 29% российских туристов захотели провести отпуск в сентябре в Сочи

Читать 360tv в

В сентябре большая часть российских туристов пожелала отправиться в Сочи. Всего на черноморский курорт пришлось 29% бронирований, написало РИА «Новости».

Посетить Анапу в бархатный сезон изъявили желание 15% туристов, а отправиться в Геленджик захотели 5% россиян, сообщило utro.ru.

Реклама

На четвертом месте расположился Санкт-Петербург. При этом курорты Крыма не вошли даже в первую десятку.