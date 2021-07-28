Решение о продлении программы туристического кэшбека оценили в РСТ

Ростуризм объявил о продлении программы туристического кэшбека до 31 августа. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с RT прокомментировал это решение.

«Это хорошее решение. Потому что кэшбек является одной из наиболее востребованных и эффективных программ и даёт возможность и стимулировать спрос, и получать продукт дешевле на 20% как минимум. То, что были рамки сужены, отсекало значительную часть потребителей, которые не успевали, не могли, не планировали приобрести турпродукт», — сказал Барзыкин.

Он добавил, что еще больше россиян воспользовались бы программой, если бы ее продлили на «бархатный сезон».

С помощью туристического кэшбека туристы могут вернуть 20% стоимости поездки по России, если она была оплачена банковской картой «Мир».