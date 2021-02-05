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    05 февраля 2021, 18:10

    Рейсы в Турцию откроются в Перми

    Дарья Морозова

    Аэропорт Перми объявил об открытии рейсов в Турцию с 26 февраля. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт международного аэропорта «Пермь».

    «Авиакомпания RoyalFlight совместно с туроператором Coral Travel начнут выполнение чартерных рейсов из Перми в Анталию», — говорится в сообщении.

    Уточняется, что для авиаперевозок задействуют самолеты Boeing, рейсы будут по пятницам. Также прорабатывается график других международных перелетов.