Рейсы в Турцию откроются в Перми

«Авиакомпания RoyalFlight совместно с туроператором Coral Travel начнут выполнение чартерных рейсов из Перми в Анталию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для авиаперевозок задействуют самолеты Boeing, рейсы будут по пятницам. Также прорабатывается график других международных перелетов.