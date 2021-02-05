05 февраля 2021, 18:10
Рейсы в Турцию откроются в Перми
Аэропорт Перми объявил об открытии рейсов в Турцию с 26 февраля. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт международного аэропорта «Пермь».
«Авиакомпания RoyalFlight совместно с туроператором Coral Travel начнут выполнение чартерных рейсов из Перми в Анталию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для авиаперевозок задействуют самолеты Boeing, рейсы будут по пятницам. Также прорабатывается график других международных перелетов.