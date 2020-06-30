Улететь из Челябинска можно будет по четвергам и воскресеньям в 22:30, а прибыть в Калининград — в 23:30 (по местному времени). Обратные рейсы назначены на те же дни, вылет из Калининграда в 15:00, прибытие в Челябинск в 21:30 (поместному времени).

«Продолжительность перелета 3 часа 30 минут, время аэропорта отправления/прибытия», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.