Путешествия 14 августа 2023, 15:01 Red Wings назвала причину задержки рейсов из Антальи и Екатеринбурга Red Wings: рейсы из Антальи и Екатеринбурга задержали из-за поломки 2 самолетов РИА «Новости»

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Причиной задержки рейсов Red Wings WZ-3061 и WZ-3062 из Екатеринбурга и Антальи стала поломка сразу двух самолетов. Об этом сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.

«Задержка рейсов произошла по причине нештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании», — указал перевозчик.

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Red Wings запросила дополнительное воздушное судно у другой авиакомпании. Самолет должны отправить из Екатеринбурга в Анталью, а затем этим же бортом вывезти застрявших в Турции туристов. Перевозчик извинился перед пассажирами за неудобства и поблагодарил за понимание и терпение.

Рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург должен был отправиться еще 12 августа. Путешественникам пришлось ждать новое время вылета в отеле.

Росавиация сообщила, что россиян вывезут самолетом авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind), написали «Известия». Воздушное судно вылетит из Екатеринбурга в Анталью 14 августа в 16:00 по московскому времени, а обратно — в ту же дату в 23:15.