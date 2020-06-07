«Реальный путь заражения». Врач рассказал, насколько опасно подхватить COVID-19 в самолете

Он полностью согласен с рекомендацией ВОЗ об обязательном ношении масок во время полетов.

«Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — заявил Ларичев.

По его словам, никому не будет хуже, если все будут надевать защитные средства в самолетах. А инфекции избежать это наверняка поможет.

Ранее Росавиация заявила, что на борту пассажирских рейсов маски и перчатки теперь обязательны. Причем каждые три часа их необходимо менять. Указания будут корректировать в зависимости от эпидситуации в регионах.