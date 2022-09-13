Разговоры о разблокировке Instagram в России сочли преждевременными | 360°

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Разговоры о разблокировке Instagram в России сочли преждевременными

Сенатор Клишас назвал преждевременными разговоры о разблокировке Instagram

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Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram-канале выразил мнение, что разговоры о вероятной разблокировке социальной сети Instagram* в России являются преждевременными.

Клишас ответил на призыв главы фракции «Новые люди» Алексея Нечаева о разблокировке сервиса.

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«Социальная сеть решила соблюдать российские законы и поменяла свою политику? Хорошо бы услышать позицию Instagram* по этому вопросу», — написал он.

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Тверской суд Москвы 21 марта удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал деятельность соцсетей Facebook** и Instagram* экстремистской, запретив их работу на территории России.

Компании Meta*** запретили вести коммерческую деятельность в России и открывать отделения. ФСБ и Генпрокуратура считают, что ее работа направлена против России и Вооруженных сил РФ, написал RT.

Основанием для иска Генпрокуратуры стали видеоролики в соцсети с призывом к насилию против россиян.

***Корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена в стране.

**/*Социальные сети Facebook и Instagram принадлежат Meta.

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