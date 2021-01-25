Раскрыта цена самого дорогого авиабилета на перелет по России

Билет из Красноярска в Москву в салоне бизнес-класса оказался самым дорогим в России. Его стоимость туда-обратно составила 290 тысяч рублей.

На втором месте по стоимости оказался перелет из Владивостока в Санкт-Петербург. Пассажиру рейса пришлось заплатить за билет в обе стороны 248 тысяч рублей. На восемь тысяч дешевле обошлась поездка из Хабаровска в Москву — 240 тысяч рублей. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Ниже оказались полеты туда-обратно бизнес-классом из Ростова-на-Дону в Хабаровск за 230 тысяч рублей, из Москвы во Владивосток за 217 тысяч рублей, в Петропавловск-Камчатский за 207 тысяч рублей, в Анадырь за 204 тысячи рублей.

Рейтинг самых дорогих перелетов в одну сторону бизнес-классом возглавил билет из Владивостока в Калининград за 202 тысячи рублей. На втором месте оказался перелет из Владивостока в Москву. Пассажиру он обошелся в 186 тысяч рублей, а также из Тюмени в Астрахань за 180 тысяч рублей.

Ранее эксперты «Туту.ру» рассказали, что россияне массово бронируют отпускные туры и покупают авиабилеты. Среди направлений лидируют Симферополь, Сочи, Анапу, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Геленджик и Калининград.