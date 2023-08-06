Путешествия 06 августа 2023, 20:48 Раскрыта сумма штрафа для испортившей отдых школьников в Турции компании АТОР: испортившей поездку школьников в Турцию фирме грозит штраф в 5 млн рублей РИА «Новости»

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Лагерь «Колибри», организовавший поездку школьников в Турцию с выселениями из отеля и ночевками в автобусе, не имел права на продажу путевок. Об этом в комментарии «Российской газете» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Он пояснил, что лагерь оформлен на индивидуального предпринимателя, тогда как туристические фирмы должны иметь юридическое лицо.

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«Формально они имели право продавать только перелет или только проживание. Но продавали турпродукт, а это уже незаконная туристическая деятельность, за которую предусмотрен максимальный штраф в размере до пяти миллионов рублей», — заявил Мурадян.

Вице-президент АТОР добавил, что родителям, которые отпустили детей на отдых за границу, также стоило быть внимательнее. Туроператоры обязаны предоставлять страховки, ваучеры на размещение в гостиницы и обратные билеты.

Мурадян добавил, что, судя по последствиям, никто не проверил статус компании в реестре туроператоров.

В ассоциации подтвердили, что большая часть детей вернулись с испорченного отдыха, но обратные билеты им купили родители. Так как организацией поездки занималась компания без необходимого статуса, привлечь других игроков туристического рынка или использовать средства фонда по уставу нельзя.

Группу из 50 подростков прилетевших на отдых в Турцию, выселили из отеля. Ночевать детям пришлось в автобусе, пока им не предоставили новую гостиницу, но с сокращенным сроком проживания. Родители пострадавших заявили, что организатор поездки не оплатил проживание. Но предприниматель заявил, что причиной переселения стал дым.