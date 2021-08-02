Раскрыта стоимость путевок в Египет по системе «все включено»

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, сколько будут стоить путевки в Египет для россиян. Об этом сообщил «Ридус».

По словам Горина, средний тур на двоих обойдется в 70 тысяч рублей. За эти деньги можно будет отдохнуть в трехзвездочном отеле. Для более высокого уровня размещения придется потратить от 80 до 120 тысяч рублей. При этом сейчас в Египте — невысокий сезон.

Рейсами, которые запустили между двумя странами, могут воспользоваться не менее 30 тысяч туристов в месяц. Представитель АТОР надеется, что их количество будет увеличиваться. Продажи туров стартовали с 30 июля. В качестве перевозчика выступает авиакомпания «Россия».

Что касается Турции, то россияне не отказываются от туров в Анталью. Спрос на отдых в этом направлении на фоне пожаров не падает. Туристы, которые сейчас находятся на турецких курортах, домой не торопятся. В некоторых отелях произвели переселение отдыхающих в качестве безопасности, но позже всех их вернули в прежние номера.

За июль в Анталье отдохнули 547 тысяч россиян.