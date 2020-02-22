Раскрыт секрет, как получить место в бизнес-классе самолета без доплаты

По его словам, шансы получить место в бизнес-классе значительно вырастают для тех пассажиров, которые прошли регистрацию за несколько минут до ее окончания — в этот момент самолет уже нередко переполнен.

Также мужчина уточнил, что пассажиры могут и сами спросить про наличие мест в бизнес-классе. Даже если сотрудник стойки регистрации не может их предоставить, он передаст запрос бортпроводникам, которые пригласят пассажира на свободное место, если оно останется.

«Помните, что вы можете получить класс повышенного комфорта и на стойке регистрации, и на стойке выхода на посадку, и непосредственно на борту», — подытожил бывший бортпроводник British Airways.

Ранее опытный путешественник поделился секретом, как очень простым способом сделать авиаперелет приятнее и расположить к себе команду экипажа.