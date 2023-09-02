02 сентября 2023, 03:41
Рамзан Кадыров поручил разобраться с участниками постановочной драки в Москве
Кадыров поручил разобраться с дракой чеченского бойца Шовхала Чурчаева
Рамзан Кадыров поручил разобраться с массовой дракой, которая произошла накануне в торговом центре «Ривьера» в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Теlegram-канале.
Адам Делимханов рассказал, что взял расследование под личный контроль и находится на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов.
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Депутат отметил, что чеченский спортсмен должен быть сдержан, дисциплинирован и «не устраивать бессмысленные шоу»
Драка с участием бойцов ММА произошла в московском торговом центре «Ривьера». Конфликт начался на пресс-конференции промоушена «Наше дело» между бойцами Шовхалом Чурчаевым и Мохаммадом Хейбати.
После провокационного вопроса Чурчаев ударил своего оппонента по лицу, потом достал пистолет и стал угрожать Мохаммаду Хейбати.
Позже появилась информация, что драка в ТЦ была постановочной. Таким образом промоушен «Наше дело» решил привлечь внимание к своим боям.
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Рамзан Кадыров
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