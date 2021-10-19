QR-коды предложили проверять у россиян по прибытии из-за границы

Роспотребнадзор предложил авиакомпаниям проверять у пассажиров QR-код, подтверждающий наличие анкеты о прибытии в России на портале госуслуг. Об этом со ссылкой на Росавиацию написало РИА «Новости».

Сейчас такой проверкой анкет у прибывающих россиян занимаются сотрудники Роспотребнадзора. Но теперь ведомство разработало новый примерный порядок контроля, который должны будут осуществлять уже сотрудники авиакомпаний.

Предполагается, что при регистрации на рейс в зарубежном аэропорту россиянина попросят предъявить QR-код, присланный на электронную почту после заполнения анкеты на портале госуслуг. Его можно будет представить как на мобильном устройстве, так и на бумажном носителе.

Роспотребнадзор предложил российским и иностранным авиакомпаниям провести апробацию такого контроля в рамках эксперимента в течение двух месяцев.

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