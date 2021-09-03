Президент Путин поддержал идею увеличения туристического кешбэка для Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо подумать над увеличением туристического кешбэка. Но эту меру можно применить только для одного федерального округа — Дальневосточного.
Тему повышения туристического кешбэка Владимир Путин затронул на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Туристический кешбэк, я бы тоже подумал над увеличением, но для Дальнего Востока. Мы же ищем возможности поддержать бизнес, а туристический бизнес — перспективное направление, без всякого сомнения», — сказал президент.
Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году главной темой форума стали новые возможности Дальнего Востока.
Ранее Ростуризм заявил, что запустит зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Кешбэк можно будет получить в период с 15 января по конец апреля. В 2022 году программа туристического кешбэка будет действовать только в низкий сезон. Новогодние праздники и лето в программу включать не будут.