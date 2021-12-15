Путин призвал энергичнее развивать внутренний туризм

Президент России Владимир Путин потребовал энергичнее использовать те возможности для развития внутреннего туризма в РФ, которые дала пандемия. Российская туриндустрия получила своего рода шанс за счет закрытых границ.

При этом глава государства удивился ходу реализации нацпроекта по развитию туризма в России, передает РИА «Новости».

«У нас по этому направлению в целом фиксируется исполнение на 83,1%, но значительные деньги пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры, строительство объектов, а на взносы в уставной капитал корпорации „Туризм.рф“. А основные работы выполнены только на 51%», — сказал Путин на заседании совета на нацпроектам.

Всемирная туристская организация включила Россию в пятерку лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, хотя люди пока все еще опасаются путешествовать из-за коронавируса и чувствуют себя неуверенно при планировании отдыха, положительная динамика все равно есть.