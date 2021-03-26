Путин предложил сделать туристический кешбэк для детей и студентов круглогодичным

Российский президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о том, чтобы программа туристического кешбэка действовала для школьников для студентов круглый год. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президент РФ предложил расширить действие туристического кешбэка по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов он действовал круглогодично. Глава государства также призвал увеличить кешбэк для этих категорий.

По оценке Путина, то, что такое предложение не действует в период каникул, является неправильным.

Новый этап программы туристического кешбэка с частичным возвратом средств за путевки внутри страны стартовал в России 18 марта. Россиянам в рамках программы вернется до 20% расходов, максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей. Приобрести тур по этой акции можно до 15 июня.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее рассказала, что за первые четыре дня действия программы россияне потратили на туры с кешбэком более миллиарда рублей. Она отметила, что в этом году спрос на такие путевки вырос в 2,5–3 раза.