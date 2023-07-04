Путешествия 04 июля 2023, 16:03 Путин поручил тщательно рассмотреть идею направлять туристов в Крым через новые регионы Путин поручил всесторонне оценить идею отправки туристов в Крым через новые регионы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил со всех сторон оценить идею направлять туристов в Крым не через Крымский мост, а через новые регионы страны. Об этом глава государства заявил на встрече с правительством, его слова привел ТАСС.

«Нужно сделать для наших граждан все, что возможно. У меня просьба отработать этот вопрос с МВД, МЧС, с федеральными и региональными службами, с транспортным ведомством», — сказал Путин.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании сказал, что для жителей России станет гордостью проезд в Крым через новые территории. В ответ Путин сказал, что для этого нужно как следует проработать вопросы безопасности туристов.

Ранее глава государства предложил более активно использовать паромные переправы для решения проблемы транспортной пробки на Крымском мосту.

Во вторник, 4 июля, сообщалось, что пробка на мосту со стороны Керчи сократилась до четырех километров.