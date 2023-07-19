Путешествия 19 июля 2023, 19:58 Путин поддержал запуск электронных виз в России с 1 августа Президент Путин поддержал запуск электронных виз в РФ с 1 августа 2023 года РИА «Новости»

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Идея запустить электронные визы в Россию с 1 августа 2023 года нашла одобрение у президента Владимира Путина. Он поддержал предложение на совещание с членами правительства, сообщил ТАСС.

С инициативой запустить электронные визы для иностранцев с 1 августа выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что возможность получать въездные документы такого формата можно было бы дать гражданам Вьетнама, Мьянмы и Камбоджи.

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Дистанционное оформление виз в РФ впервые опробовали в 2017 году. Сначала с ее помощью можно было въехать на Дальний Восток. С 1 июля 2019 года электронные визы стали оформлять для посещения Калининградской области, осенью того же года — для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Из-за пандемии коронавируса и ряда временных ограничений, которые она вызвала, оформление электронных виз приостановили.