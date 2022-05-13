Путевки в Турцию на лето для россиян подорожали до 30%

Путевки в Турцию на это лето выросли в цене на 30% по сравнению с прошлым годом. По словам турецких отельеров, загрузка в отелях страны в этом сезоне может превысить 90%. Также они не исключают и дефицит свободных номеров.

По данным Tez Tour, самый дорогой месяц при бронировании поездки сейчас — это июнь, отметила газета «Известия». Как отметил представитель оператора, цены на этот месяц подскочили на 30%. Следом идут июль и август, где цены выросли на 20 и 15% соответственно.

Несмотря на высокий спрос со стороны туристов из Европы, турецкие отели заинтересованы в привлечении россиян. По итогам этого сезона, доля наших соотечественников будет на уровне 25–30%, спрогнозировал генеральный директор отеля Xanadu Resort High Class Тарыка Кыранкая.

Для привлечения туристов из России в отеле подготовили терминалы банков, принимающие оплату картами «Мир». Ряд гостиниц готовы помочь постояльцам снимать наличные из ближайшего банкомата. Причем до него людей отвезут на такси бесплатно, отмечено в материале.