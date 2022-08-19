Путевки в Таиланд подешевели на 15-30%

Цены на путевки в Таиланд снизились на 15-30% благодаря блочной перевозке. За последнюю неделю спрос на отдых в этой стране вырос сразу на 50%, сообщили российские туроператоры.

«Блочные билеты авиакомпании Etihad [со стыковкой в Абу-Даби] в зависимости от дат обойдутся до 30% дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать путевки более интересными по стоимости, экономия может составить до 50 тысяч рублей», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании «Русский Экспресс».

Похожие предложения есть и у туроператора Fun&Sun. Добраться до Таиланда можно со стыковкой в Казахстане на самолетах авиакомпании «Скат». Стоимость начинается от 85 тысяч рублей. Как отметили в компании, такие билеты получаются на 15-20% выгоднее по сравнению с регулярными рейсами. По словам пресс-службы туроператора, после снижения цен россияне стали больше покупать путевок.

«В последние дни мы отмечаем взрывной спрос на направлении. Продажи ежедневно растут на 20-30%», — заявили в Fun&Sun.

При этом в компании добавили, что за последние семь дней спрос взлетел сразу на 50% по сравнению с предыдущей неделей.