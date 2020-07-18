Путевки в летние детские лагеря могут перенести на 2021 год

Путевки на отдых в детских лагерях других регионов, полученные москвичами, видимо, будут перенесены на 2021 год. Сейчас их продлили до конца 2020 года, но, если ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекцией не изменится, детский отдых придется отложить.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда», комментируя решение, принятое «Мосгортуром».

«Думали, что все-таки будет возможность поехать в другие регионы страны — на юг, в Краснодар, в Крым. Но в соответствии с постановлением главного санитарного врача России запрещены поездки из других регионов в летние детские лагеря», — рассказал Собянин.

17 июня «Мосгортур» сообщил, что выданные сертификаты на отдых и оздоровление решением правительства столицы можно будет реализовать до 31 октября 2021 года.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский отметил, что сертификат на 30 тысяч рублей является серьезной поддержкой для многих семей. Поэтому все, кто их получил, смогут реализовать право ребенка на отдых, даже если ребенку уже исполнилось 16 лет.

Генеральный директор «Мосгортура» Инна Голубева уточнила, что сертификат позволит отдохнуть не только летом. Но и во время каникул.

15 июля началась первая смена в подмосковных детских лагерях. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора за одну смену отдыхать будет только половина детей. В Подольске на отдых отправились уже 120 детей.