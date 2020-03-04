Путевки в Крым на новый сезон подешевели

Хорошая новость для тех, кто любит отдыхать в Крыму. В этом году путевки туда подешевели. Цены на туры в майские праздники снизились на 18%, летом — на 6%.

Речь идет об уменьшении стоимости на этапе раннего бронирования. В этот период гостиницы готовы предложить клиентам 20% скидки. У некоторых действуют и специальные акции на семейный отдых и длительное размещение. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

Ведомство сравнило сегодняшнюю стоимость на отдых в санаториях, отелях от трех до пяти звезд и небольших гостиницах с ценами прошлого года. В последних ценник упал примерно на 5%, а в пятизвездочных отелях снижение составило 31,8%. При этом в трехзвездочных и четырехзвездочных отелях цены остались примерно такими же, как и раньше.

«Значительное снижение средней стоимости отмечается на Южном берегу Крыма — минус 13,8%», — добавили в министерстве.

Крымские санатории на майские праздники предлагают номер, четырехразовое питание и лечение за 2,6 тысячи рублей за сутки. Летом ценник немного поднимется. За те же услуги придется платить 3,2 тысячи в сутки за человека. В южнобережных здравницах средняя цена отдыха — 2,7 тысячи рублей. Что касается небольших гостиниц, то там номер стоит около трех тысяч рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что 60% российских турагентств не могут продать туры из-за коронавируса. Россияне стали отказываться от поездок в некоторые страны. Больше всего из-за этого пострадал китайский остров Хайнань.