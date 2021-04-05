Двух миллиардов рублей, выделенных на третий этап программы туристического кешбэка в России, может не хватить до окончания акции. Туроператоры считают, что средств хватит только до конца апреля, сообщил ТАСС.

Высокий спрос на путешествия по России в рамках программы туристического кешбэка может привести к тому, что выделенных кабмином средств на возвраты туристам не хватит до 15 июня, когда завершится акция. Ажиотажный спрос может привести к тому, что средства закончатся уже к концу апреля, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подтвердила, что к концу апреля туров с кешбэком действительно может уже не остаться.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее, 1 апреля, сообщила, что с начала третьего этапа программы россияне раскупили туров на сумму порядка 4,5 миллиарда рублей, из которых в виде кешбэка им вернется около 800 миллионов. При этом Догузова не исключила, что в дальнейшем программа туров с кешбэком будет действовать в стране круглый год.