Путевки с кешбэком будут продавать до конца лета

Срок продажи путевок в рамках программы туристического кешбэка продлили на месяц. Приобрести тур с путешествием по России и возможностью частичного возврата средств теперь можно до 31 августа. Такое решение принял Ростуризм.

Программой туристического кешбэка в России воспользовались уже более двух миллионов человек, отметили в ведомстве. Общая сумма проданных туров и мест в гостиницах достигла 35,5 миллиарда рублей, написал «Интерфакс».

Туристы смогут приобрести пакетные туры с 1 октября по 24 декабря. А в речные и морские круизы можно отправиться уже с 1 сентября. И теперь есть еще месяц, чтобы спланировать поездки.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сказала, что деньги, выделенные правительством на программу, позволяют продлить срок продажи путевок до 31 августа.

Продлить программу туристического кешбэка ранее предложили в Ассоциации туроператоров России. Глава АТОР Майя Ломидзе объяснила, что программа должна действовать и после 31 июля, поскольку многие россияне из-за пандемии пока боятся планировать отдых на осень. Она также отметила, что благодаря программе кешбэка турпоток в регионы вырос как минимум на 20%.