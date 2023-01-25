Эксклюзив 25 января 2023, 13:58 Путевки по России подешевеют благодаря новой мере поддержки на 10-15% — туроператор Гендиректор SpaceTravel Мурадян опроверг сильное снижение цен с отменой НДС туроператорам Unsplash

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Отмена НДС для туроператоров исправит правовую коллизию, но не окажет большого влияния на стоимость путевок. Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян предупредил «360» о снижении цен на 10-15%, развитии горнолыжных курортов и инфраструктуры Байкала.

Пробел в законодательстве

Минэкономразвития предложило с 1 января 2022 года до июля 2027 года освободить туроператоров, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме, от уплаты НДС. Владелец компании-туроператора сказал, что эта мера нужна для устранения несправедливости и недочета законодательства, ведь объекты размещения поддержали таким образом в прошлом году.

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«Здесь правовая коллизия — отели, которые продавали операторы, не начисляли НДС, а операторы вынуждены», — объяснил он.

Артур Мурадян предупредил, что вряд ли цены снизятся на ту же сумму, что и оборотный НДС, то есть 20%. Он предположил, что с учетом инфляции и ежегодного роста цен туры подешевеют на 10-15%.

«С другой стороны, в принципе для туризма сам по себе НДС вторичен, даже для внутренних операторов, потому что около половины объектов размещения работают по упрощенной системе», — сказал предприниматель.

Эти отели, по его словам, и так не платили НДС, поэтому новая мера коснется скорее больших объектов в Красной поляне, Архызе, Сочи.

Успех Дагестана и перспективы Байкала

«Спрос на туры по России, конечно, никуда не денется. Безусловно, отмена кешбэка скажется на популярности внутреннего туризма, но, с другой стороны, операторы продолжают ставить полетные программы из регионов в популярные места», — сказал Артур Мурадян.

Российские горнолыжные курорты в отсутствие международной конкуренции получили большое развитие, они станут популярными зимой. Летом курортом номер один останутся Сочи. Собеседник согласился с прогнозом властей Крыма о том, что рост турпотока ограничится 50%, то есть не покажет рекордов, зато хорошие результаты у Северного Кавказа.

«Динамика, которую показал Дагестан за последние два года, впечатляет. Там колоссальный прирост внутреннего потока», — сказал гендиректор SpaceTravel.

Он допустил, что появится стимул к развитию туристического кластера Байкала, где не хватает объектов инфраструктуры. Продавать их станет чуть выгоднее за счет отмены НДС.