Путешествия 20 января 2023, 11:24 Путешествующим по России туристам предложат оформление страховки

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В Комитете Госдумы по туризму разработали законопроект, по которому туристы, путешествующие по России, смогут застраховать себя от различных рисков. Об этом написала «Парламентская газета».

В документе говорится, что стоимость полиса не будет высокой, а покрытие по нему составит 300 тысяч рублей. Туроператор не сможет навязывать услугу, она будет добровольной.

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По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, государственная страховка не покрывает более сложные случаи, которые могут произойти с туристом во время путешествия. То есть покупать лекарства, проходить диагностику и оплачивать переезд придется самостоятельно.

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«Чаще страхуются туристы, предпочитающие экстремальный отдых, например, горнолыжники», — добавил Барзыкин.

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