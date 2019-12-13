Путешествия Сирию стали предлагать в Санкт-Петербурге

Одно из турагентств пояснило, что путешествие рассчитано на группу в 8-10 человек, однако билет продают и для одного. Вылет планируют на начало марта из Москвы в Стамбул. Оттуда путешественники отправятся в Бейрут, а затем на машине в Дамаск и другие сирийские города. За такой тур необходимо заплатить 1600 долларов.

Путешественников провезут по туристическим маршрутам. Там за безопасностью следят правительственные войска Сирии.

«Там заинтересованы в безопасности туристов, ну и надо же развивать страну, которая практически нам принадлежит, поэтому там все аккуратно делается», — заявил турагент.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подчеркнула, что важно следовать заявлениям МИДа и Ростуризма. Если ведомства рекомендуют отказаться от поездок в Сирию, значит в стране находиться небезопасно. По ее словам, турагентства понесут ответственность за продажу туров вопреки рекомендациям.

«Продажа туров в Сирию — довольно смелое решение представителей туристической индустрии. Формировать и реализовывать такие туры сложно, мало ли что там может произойти. Непонятно, каким образом гарантировать как минимум исполнение программы, я уж не говорю о безопасности», — заметила Ломидзе.

Она назвала Сирию «интересной страной». Но также глава ассоциации уточнила, что путешествия в Сирию никогда не пользовались высоким спросом.

«Возможно, эти туры — попытка возродить существовавший ранее турпоток. Там есть на что посмотреть и ради чего ехать, даже с учетом нестабильной обстановки», — пояснила Ломидзе.

По ее мнению, штамп о посещении Сирии не станет проблемой на российской границе, однако на израильской — скорее всего.